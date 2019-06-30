استطلاع «البيان الاقتصادي»: أسعار تذاكر الطيران مرتفعة خلال الصيف

المصدر: دبي - لؤي عبدالله

كشف استطلاع للرأي أجراه «البيان الاقتصادي»، عبر الموقع الإلكتروني لصحيفة «البيان»، وصفحتيها على موقعي «تويتر» و«فيسبوك»، حول أسعار التذاكر خلال الإجازة الصيفية، أن هناك شبه إجماع على أن أسعار التذاكر مرتفعة، مقابل نسبة بسيطة، أشارت إلى أن الأسعار تعتبر مقبولة، وذلك في إجابتها عن سؤال الاستطلاع: «كيف ترى أسعار تذاكر السفر خلال الصيف؟».

وقال 96 % من المستطلعة آراؤهم على موقع «البيان الإلكتروني»: إنهم يرون أن أسعار تذاكر الطيران خلال الإجازة الصيفية مرتفعة‏‏ مقارنة مع 4 % قالوا إنها مقبولة.

وجاء في نتيجة الاستطلاع، على موقع «تويتر»، أن 93 % من أفراد العينة قالوا إن أسعار التذاكر مرتفعة، في حين قال 7 % فقط إنها مقبولة، فيما أكد 75 % من المشاركين في الاستطلاع على موقع «فيسبوك»، أن أسعار تذاكر السفر مرتفعة، بينما قال 25 % إنها مقبولة.

وقال خبراء في قطاع السفر والسياحة: إن أسعار تذاكر الطيران، تشهد ارتفاعاً ملحوظاً خلال الإجازات والعطل، نتيجة قوة الطلب على الوجهات التي تستقطب شريحة كبيرة من المقيمين لقضاء عطلاتهم، وهو ما يحدث في العادة خلال مواسم السفر وأوقات الذروة والأعياد.

وأضاف الخبراء لـ «البيان الاقتصادي»: إن سعر التذكرة، بغض النظر عن نوع الطيران، سواء كان اقتصادياً أو تجارياً، يتحدد وفق العديد من العوامل، من بينها العرض والطلب، وأسعار النفط، وغيرها من العوامل المؤثرة في تحديد تكلفة النقل الجوي، لافتين إلى أن الطلب المرتفع خلال مواسم السفر، قلّص الفجوة السعرية بين شركات الطيران الاقتصادي والتجاري.

وأوضح الخبراء، أن الحجز المبكر، أفضل طريقة لتجنب الحصول على تذاكر سفر بأسعار مرتفعة.