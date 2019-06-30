«شيبا للتوصيل» تتوسع خليجياً

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «شيبا للتوصيل» عن توسيع خدماتها خليجياً لتشمل الكويت والسعودية والبحرين وسلطنة عُمان، بالإضافة إلى سوق الشركة الرئيسي في الإمارات. يأتي توسّع الشركة استجابةً للطلب المتنامي للحصول على خدمات توصيل موثوقة وبأسعار مناسبة للبضائع من متاجر التجزئة التقليدية أو مواقع التجارة الإلكترونية، فضلاً عن زيادة الطلب على خدمات توصيل الطرود المهمة من جميع الأحجام بدءاً من بطاقات الائتمان وصولاً إلى الأثاث؛ من قبل المستهلكين الأفراد والشركات من مختلف الأحجام في المنطقة.

يذكر أن «شيبا للتوصيل» قامت حتى الآن بتسليم أكثر من مليون طرد، معززة من مكانتها كأفضل منصة متعددة الاستخدامات وسهلة الاستعمال لخدمات التوصيل. وقال برهان بن مينا، الرئيس التنفيذي للشركة: «تم تصميم شيبا للتوصيل لتلبي احتياجات سوق الشرق الأوسط، ويميزنا في هذا المجال معرفتنا العميقة بهذه الأسواق وتقنياتنا المتقدمة وخدماتنا الموثوقة».