«أوبر» تستحوذ على شركة متخصصة بالذكاء الاصطناعي

المصدر: نيويورك - وكالات

استحوذت «أوبر» على شركة ناشئة متخصصة في رؤى الذكاء الاصطناعي، وذلك للمساعدة في تطوير تقنيتها للسيارات ذاتية القيادة، لكن لم يتم الكشف عن شروط الاستحواذ حتى الآن.

وقالت «أوبر» إن حوالي 40 موظفاً من شركة Mighty AI سينضمون إلى مجموعة «أوبر للتكنولوجيا المتقدمة»، لوضع خطط لسيارات الأجرة المستقلة، حيث تعد Mighty AI متخصصة في الرؤية الحاسوبية وهو مجال داخل الذكاء الاصطناعي يستخدم لفهم أو تسمية محيط المركبات التي سيتم نشرها بشكل مستقل.

وقال جون توماسون نائب رئيس قسم هندسة البرمجيات لقسم أوبر: «أتطلع إلى الجمع بين تكنولوجياتهم وخبراتنا الحالية في مجال وضع العلامات الأوتوماتيكية لمساعدتنا على التحرك بشكل أسرع».