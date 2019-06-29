كبير مصممي «أبل» يستقيل لإنشاء شركته المستقلة

المصدر: واشنطن - د ب أ

قرر كبير المصممين في أبل، جوني إيف، ترك الشركة بعد عقود قضاها في الشركة المصنعة لـ«آيفون» من أجل تأسيس شركة مستقلة.

وقالت «أبل» إن الشركة تخسر المصمم الشهير جونى إيف الذي سيتركها لبدء شركة تصميم مستقلة، وسيترك إيف الشركة في وقت لاحق من هذا العام. وقال تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة أبل في بيان صحافي: «جوني شخصية فريدة في عالم التصميم، ولسنا مبالغين في تقدير دوره في إحياء شركة أبل».

وكان البريطاني إيف (52 عاماً) هو المسؤول عن تصميم جميع منتجات أبل الرئيسة، بما في ذلك «أيماك» المعاد تصميمه في عام 1998، وهو المنتج الذي ساعد أبل على الخروج من دوامة الهبوط، وقد صمم أيضاً شكل ومظهر آيفون، منتج أبل الأكثر نجاحاً. وانضم إيف إلى أبل في أوائل التسعينيات من القرن الماضي، وأصبح قائد فريق التصميم في 1996.

كما كان أحد المقربين من مؤسس الشركة ستيف جوبز، الذي توفي 2011. وقال كوك إن أبل ستواصل الاستفادة من مواهب إيف عبر العمل معه بشكل مباشر في مشاريع حصرية ومن خلال العمل المستمر لفريق التصميم الخاص به.