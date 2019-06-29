دبي تتعاون مع «رينبروك» لتعزيز خطط التحوّل الرقمي

وقعت شركة «رينبروك» مذكرة تفاهم مع مركز البيانات والحلول المتكاملة «مورو» التابع لحكومة دبي، والذي يركز على تلبية احتياجات العملاء والمشاريع الحكومية، لدعم مسيرة التحول الرقمي والمنافسة التجارية في منطقة الشرق الأوسط.

تتضمن هذه الشراكة إطلاق برنامج جديد لحلول تخطيط موارد الشركات اعتماداً على السحابة بالتعاون مع «إبيكور» المزوّد الرائد بالبرمجيات، بهدف مساعدة الشركات على تبني تكنولوجيات جديدة، وتبسيط أنظمتها وإجراءاتها بأقل رأسمال ممكن سعياً لتحقيق الابتكار والتوسع وتخفيض الأوقات اللازمة للنشر والتطبيق، بما يضمن تحقيق عائدات أفضل على الاستثمار، وتخفيضاً لتكاليف البنية التحتية والكلفة التشغيلية، مع ضمان مستوى عالمي من الأمن.

وقع مذكرة التفاهم محمد النومان، رئيس مجلس إدارة «رينبروك الشرق الأوسط» ومحمد صابونجي، الرئيس التنفيذي لمركز «مورو»، خلال القمة السنوية لعملاء «إبيكور» في الشرق الأوسط، والتي تركز على قدرات الأنظمة السحابية في تمكين الشركات من إعادة تأهيل إمكاناتها في خضم الثورة الصناعية الرابعة.

وقال محمد حسن النومان، رئيس مجلس إدارة «رينبروك الشرق الأوسط»: «تحتاج الشركات الآن إلى بذل مزيد من الجهد للبقاء على تواصل واطلاع بتطورات الرقمنة، ودعم تحول عملياتها في هذا المجال، فنحن نشارك فعلياً في حدوث هذا التحول، ولم تعد الحالة مجرد توقعات مستقبلية. كما أننا متحمسون لإطلاق عروض برنامج تخطيط موارد الشركات المعتمد على السحابة بالتعاون مع إبيكور».