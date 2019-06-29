«هواوي» تخسر قضية أسرار تجارية ضد شركة أمريكية

المصدر: نيويورك - وكالات

برأت محكمة أمريكية شركة «CNEX Labs Inc» المصممة لأشباه الموصلات فى كاليفورنيا من تهمة سرقة الأسرار التجارية من «هواوي».

وكانت «هواوي» قد رفعت دعوى قضائية ضد الشركة الأمريكية في شيرمان بولاية تكساس، بسبب اختلاس الأسرار التجارية التي تنطوي على تكنولوجيا التحكم في الذاكرة فضلاً عن الحصول على موظفيها، إلا أن المحكمة رفضت هذه الادعاءات.

فيما رفعت الشركة الأمريكية دعوى مضادة، زاعمة أن هواوي سعت إلى سرقة تقنيتها من خلال التظاهر كعميل واستدعاء المطالبات الأصلية كجزء من طريقة هواوي للحصول على أسرار الآخرين.

ووجدت المحكمة أن هواوي سرقت أسرار الشركة الأمريكية لكنها لم تسبب لها أي أضرار، وقال المستشار ماثيو غلوس من CNEX «هذا انتصار لسيادة القانون والمعايير العالمية لسلوك الشركات الأخلاقي، فهذه القضية لم تكن أبدًا عن المال»، فيما منعت الولايات المتحدة وكالاتها من شراء معدات الاتصالات السلكية واللاسلكية من هواوي.