«يورو نيوز»: أفضل الملاهي المغطّاة موجودة في دبي

المصدر: دبي - وائل الخطيب

تشتهر دبي بأشعة شمسها الساطعة وسمائها الزرقاء على مدار السنة، وقد وفرت المدينة أسباب الراحة بكل ما حفلت به من أماكن جذب داخلية لهؤلاء الذين يؤثرون الحصول على ملاذ من الأجواء الخارجية الحارة.

وعلى هذا الأساس أجرى قسم التحقيقات السياحية في يورو نيوز استعراضاً لأفضل مدن الملاهي المغطاة والمُكيفة في دبي «ذا جرين بلانيت» وهي عبارة عن قبة بيئية تدعو زوارها لاستكشاف عالم الحيوانات والنباتات المدهش من خلال خوض تجربة تفاعلية في أجواء شبيهة بالغابات الاستوائية.

تم تصميم المشروع ليكون بمثابة نظام بيئي مغلق يستحضر عالم الغابات الاستوائية المطيرة المذهل في ظل وجود أكثر من 3000 نوع من النباتات والحيوانات إضافة إلى أكبر شجرة اصطناعية داخلية في العالم تحتضن الكائنات الحية. وتم تصميم الهيكل الفريد خصيصاً ليكون موطناً مثالياً للنباتات والحيوانات الاستوائية على الرغم من كونه في وسط صحراء دبي.

أما إذا كنت ترغب دائماً في تجربة شعور القفز بالمظلات دون الاضطرار إلى القفز من الطائرة أو الخروج من الجرف -توفر «آي فلاي دبي» نفقاً رأسياً للرياح يمكنه دفع الناس إلى الهواء، وهو أول نفق مزدوج للرياح في العالم يمكنه توليد رياح تصل سرعتها إلى 200 كيلومتر في الساعة، ويشعر المستخدمون بإحساس السقوط الحر على الرغم من كونهم في الداخل عندما يفعلون ذلك ليحظوا بتجربة تحليق لا تُضاهى. ولا تقتصر المشاركة على المغامرين من محبي القفزات الشاهقة فحسب، بل يشارك فيها صغار لا يجاوزون الثلاثة أعوام أيضاً.