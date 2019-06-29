«ماكلارين» تحتفي ببناء 20 ألف سيارة

المصدر: دبي - البيان

احتفلت شركة ماكلارين أتوموتيف البريطانية المتخصصة والرائدة في صناعة السيارات الرياضية الفاخرة والسيارات الخارقة، ببناء 20 ألف سيارة يدوياً في منطقة ووكينج بالمملكة المتحدة.

وتوظف ماكلارين أتوموتيف حالياً 2300 شخص، وساهمت بشكل كبير في عوائد شركة ماكلارين الإجمالية التي بلغت 1.2 مليار جنيه استرليني في عام 2018، بدعم من محفظتها المتنوعة من المنتجات وزيادة إقبال العملاء على خدمات ماكلارين.

وقال مايك فليويت، الرئيس التنفيذي لشركة ماكلارين أتوموتيف: يعتبر بناء عشرين ألف سيارة تحمل علامتنا التجارية إنجازاً كبيراً في مسيرة شركتنا، حيث قمنا العام الماضي بتجميع أكثر من 4800 سيارة يدوياً، ونخطط للحفاظ على مستوى إنتاج يبلغ خمسة آلاف سيارة سنوياً في المستقبل القريب. ومع استمرار زيادة الطلب على منتجاتنا، نسعى للحفاظ على هذا التوازن بما يضمن حصرية علامتنا التجارية.