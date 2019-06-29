«ستارسكي» تختبر أول شاحنة ذاتية القيادة

المصدر: دبي - وائل الخطيب

قامت «ستارسكي روبوتيكس» باختبار شاحنتها ذاتية القيادة على امتداد طريق عام سريع بطول 9.4 أميال على طريق فلوريدا تيرنبايك.

وكانت الشركة قد اختبرت سابقًا تقنية القيادة الذاتية على الطرق الخاصة. ونقل موقع«فرايت ويفز» عن ستيفان سيلتز أكماخر مؤسس والرئيس التنفيذي للشركة: «إن الشركة الآن هي الوحيدة ذات القيادة الذاتية التي تختبر الشاحنات دون وجود أشخاص في سياراتها على الطرق العامة بوجود سيارات عامة، وهذه هي أكبر خطوة للأمام في صناعة السيارات ذاتية القيادة».

وأضاف أن شركة تشغيل عن بعد تقع في مكتب في جاكسونفيل بولاية فلوريدا على بعد حوالي 200 ميل، تعاملت مع عمليات الميلين الأول والأخير للشاحنة، التي كانت على بعد 0.2 ميل تقريبًا من رحلة 9.4 أميال.

وكانت شركة التشغيل أمرت بتغيير المسار، ثم ساعد في توجيه الشاحنة مرة أخرى من الطريق السريع، عبر ساحة الرسوم، وأوقفتها بأمان في وجهتها النهائية.