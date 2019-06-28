«الاتحاد للطيران» تنصح مسافريها بإتمام إجراءات السفر مبكراً

المصدر: دبي - البيان

نصحت «الاتحاد للطيران مسافريها بإتمام إجراءات السفر مبكراً، وذلك مع بدء عطلة الصيف. وقالت الشركة في بيان إنها تتوقع معدلات إشغال عالية في مطار أبوظبي الدولي، لذلك يجب على الضيوف الوصول إلى المطار قبل المغادرة بثلاث ساعات على الأقل.

وأوضحت الشركة أن إمكانية إتمام إجراءات السفر مبكراً تتوفر في مبنى المدينة لإتمام إجراءات السفر في أبوظبي، في منطقة النادي السياحي، كما تتوافر إمكانية إتمام إجراءات السفر بصورة مبكرة قبل خمس ساعات من موعد المغادرة خلال فترة الصباح من 5 إلى 7 يوليو والفترة ما بين 12 إلى 14 يوليو.

وقالت إنه في كل صباح في مبنى المسافرين رقم 3 بالمطار خلال الفترة ما بين 27 يونيو و15 يوليو، سوف توفر الشركة منطقة مخصصة لإتمام «إجراءات السفر للعائلات»، وذلك للضيوف المسافرين مع أطفال أو رضع.

وقالت إن مكاتب إتمام إجراءات السفر لضيوف الدرجة السياحية للرحلات غير المتجهة إلى الولايات المتحدة يتم فتحها قبل ثلاث ساعات من موعد المغادرة ويتم إغلاقها قبل ساعة من موعد المغادرة. وعلى الضيوف المسافرين إلى وجهات في الولايات المتحدة إتمام إجراءات السفر قبل ساعتين من موعد المغادرة والذهاب إلى مركز التخليص المسبق التابع لهيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية قبل 90 دقيقة على الأقل من موعد المغادرة.