نمو المسافرين من الإمارات لجنوب شرق آسيا

المصدر: دبي - البيان

كشفت «تجوّل»، منصة حجوزات تذاكر الطيران والفنادق الإلكترونية التي تتخذ من «دبي» مقرًا لها، عن نمو عدد المسافرين من الإمارات إلى دول جنوب شرق آسيا والتي أصبحت الوجهات المفضلة للعطلات الصيفية هذا العام.

وأشار تقرير للمنصة إلى تصدر بانكوك الطلب على حجوزات الطيران بنمو نسبته 164% مقارنة بعام 2018 بفضل ثقافتها الغنية وشوارعها النابضة بالحياة؛ تلتها مباشرة جزيرة بالي الساحرة التي حققت نموًا نسبته 150% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وكشف عن ارتفاع حجوزات السفر إلى مدينة كوالالمبور التي تمتاز بنشاطها الدائم وناطحات السحاب المتلألئة وشوارعها التي تصطف على جانبيها محطات الطهي، بنسبة 130% مقابل 2018.

وجاءت الشعبية التي تتمتع بها بلدان جنوب شرق آسيا لتدعم التوجه الأوسع بين سكان الإمارات الذين اختاروها كوجهة للعطلات الخارجية. وأشار التقرير إلى ارتفاع معدل حجوزات الفنادق الدولية عبر منصة تجوّل إلى 74% هذا العام مقارنة مع 45% في عام 2018، بينما انخفضت معدلات الإقامة المحلية إلى 26% مقابل 55% العام الماضي.

وارتفعت أيضًا نسبة حجوزات فنادق البوتيك وفنادق الأربع نجوم مقارنة بحجوزات الفنادق الفاخرة، وذلك في ظل سعي المسافرين إلى التمتع بتجارب رحلات أصيلة في المدن حول العالم. من جهة أخرى، تشهد «تجوّل» انخفاضًا في معدلات الطلب على العطلات القصيرة في وجهات متعددة، حيث بات سكان الدولة يفضلون قضاء عطل خارجية أطول مدة.