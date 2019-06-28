«إنستغرام» يتيح طرح الإعلانات عبر التطبيق

المصدر: نيويورك - وكالات

أعلن مسؤولون عن تطبيق «إنستغرام» رسمياً، عن إضافة الإعلانات بقسم «إكسبلورر»، وهي ميزة لم تكن متوفرة سابقاً.

وقال المسؤولون: «تعد العلامات التجارية جزءاً مهماً من تجربة إنستغرام للأشخاص، سواء كان الأمر يتعلق بالتسوق أو متابعة القصص أو اكتشاف أحدث الاتجاهات، ونرى أشخاصاً يتطلعون بنشاط للتواصل مع العلامات التجارية التي يحبونها، لهذا السبب خلال الأشهر القليلة المقبلة سنقدم إعلانات داخل إكسبلورر».

ومن المقرر أن تظهر الإعلانات على صفحة الاستكشاف «إكسبلورر» التي تجذب العديد من الزيارات والمستخدمين من أجل مشاهدة المحتويات المختلفة. وكشف المسؤولون أن تلك الميزة مدروسة، حيث سيتم إعطاء المستخدمين الحق في التحكم والسيطرة على الإعلانات الموجودة والتي يريدون مشاهدتها.

وأضافوا أن هذه الميزة ستكون مهمة ومفيدة للمستخدمين، بحيث ستجعلهم يواكبون ما هو مناسب وما هو سائد، وهذا من خلال الحملات الإعلانية. وقال أحد مسؤولي التطبيق إن الميزة الجديدة لن تصل إلى كافة المستخدمين، حيث سيتم طرحها تدريجياً.