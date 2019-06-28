«كريم» تزوّد سياراتها بـ«واي فاي» مجاناً

المصدر: دبي - البيان

تستعد «كريم» لإطلاق خدمة الإنترنت اللاسلكي «واي فاي» المجاني وغير المحدود في جميع سياراتها ابتداءً من منتصف يوليو المقبل.

تأتي هذه الخدمة نتيجة للشراكة بين شركة اتصالات، مشغل الاتصالات الإماراتية الرائدة، وسنابت ديجيتال، شركة تكنولوجيا الإعلام التي تقود عمليات التحول الرقمي، لتزويد الإنترنت اللاسلكي «واي فاي» المجاني وغير المحدود لجميع ركاب كريم في الإمارات.

ومن المقرر أن تبدأ الخدمة في منتصف يوليو المقبل في جميع مركبات كريم، مع اعتبار خصوصية الأمان بحيث لا يتم مشاركة أي معلومات عن مستخدمي تطبيق كريم مع أي طرف ثالث. وتتميز الخدمة بسهولة الاتصال حيث يمكن للركاب اتباع التعليمات الواردة في مختلف الإعلانات والدخول إلى الخدمة عبر رقم الجوال واستخدام كلمة المرور الإلكترونية التي تعطى لمرة واحدة للمستخدمين الجدد للخدمة.

وسيتم تزويد خدمة WiFi10X عبر مركز عمليات الشبكة عالي المستوى في شركة اتصالات. وقال أديب سمارة، رئيس تطوير الأعمال في كريم: «يسر شركة كريم توقيع هذه الاتفاقية المميزة التي تعكس التزامنا بتقديم اتصالات آمنة وعالية السرعة لجميع ركاب كريم خلال رحلاتهم. وتعد هذه الاتفاقية خطوة مهمة في جعل كريم واحدة من المنصات الإلكترونية الأكثر أماناً وموثوقية في المنطقة».