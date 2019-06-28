«أوبو» تكشف عن تقنية جديدة للكاميرات

المصدر: دبي - البيان

كشفت «أوبو» أمس النقاب عن تقنية جديدة هي «الكاميرا تحت الشاشة»، وأحدث تقنياتها في قطاع الهواتف الذكية والتي تتيح للمستخدمين الاستمتاع بالشاشة الكاملة لهواتفهم الذكية، وذلك في إطار مشاركتها في المؤتمر العالمي للهواتف المتحركة 2019 الذي تستضيفه شنغهاي.

وقال أندي شي، رئيس «أوبو» في الشرق الأوسط وأفريقيا: «تلتزم الشركة بإطلاق منتجات وتقنيات مبتكرة توفر للمستهلكين تجارب غامرة ومتكاملة.

وتعتبر تقنية الكاميرا تحت الشاشة جزءاً من رؤيتنا للمستقبل وسعياً منا إلى الارتقاء بالمستوى التقني لقطاع الهواتف الذكية إلى آفاق جديدة. ونحن في أوبو نتطلع إلى ابتكاراتنا التقنية كوسيلة لتوسيع مخيلتنا وإدراكنا أثناء النظر إلى تطبيق مجموعة واسعة من السيناريوهات».

وتعتبر «الكاميرا تحت الشاشة» أحدث ابتكارات الجيل الجديد من هواتف «أوبو» الذكية.