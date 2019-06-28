«هواوي» تحذّر من إقحام السياسة في مجال الملكية الفكرية

المصدر: شنزن - البيان

حذّرت شركة «هواوي» من مغبة إقحام السياسة في الابتكار والملكية الفكرية، مؤكدة أن الملكية الفكرية هي حجر الزاوية للابتكار، وإقحام السياسة فيها يهدد تقدم مسيرة الابتكارات في جميع أنحاء العالم.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي نظمته «هواوي» أمس في مقرها العالمي بمدينة «شنزن» الصينية، قال خلاله سونج ليوبينج، كبير المسؤولين القانونيين بالشركة:

«إذا استخدم السياسيون الملكية الفكرية أداة سياسية، فسيدمرون الثقة في نظام حماية براءات الاختراع حول العالم، وإن عمدت بعض الحكومات إلى استهداف تجريد بعض الشركات من الملكية الفكرية بشكل انتقائي، فسوف تدمر بذلك الأسس التي يقوم عليها الابتكار العالمي، ويخلخل الثقة بحماية حقوقها».

وتتناول ورقة بحثية نشرتها هواوي بعنوان «احترام الملكية الفكرية وحمايتها: أساس الابتكار» تفاصيل ممارسات هواوي في مجال الابتكار وحماية حقوق الملكية الفكرية وإسهاماتها.