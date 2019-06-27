فلاي دبي تنصح مسافريها بالوصول مبكراً

المصدر: دبي- البيان

تتوقع فلاي دبي أن تشهد نهاية الأسبوع إقبالاً كبيراً على السفر مع بدء موسم العطلات والإجازات الصيفية وتوقعات بازدحام المطارات خلال هذه الفترة .

ولذلك تنصح فلاي دبي مسافريها باتباع سلسلة من النصائح التي تضمن لهم سفراً مريحاً . وناشدت الناقلة مسافريها بالوصول مبكراً إلى المطار وقبل ثلاث ساعات من موعد إقلاع الرحلة حيث تزدحم الطرق والمطارات خلال هذه الفترة كما أن كاونترات السفر تفتح إنجاز إجراءات السفر قبل 6 ساعات من موعد الرحلة .

ولمزيد من الراحلة وتوفير الوقت والجهد يمكن للمسافرين إنجاز إجراءات سفرهم عبر الإنترنت بما في ذلك اختيار المقاعد وخاصة بالنسبة للعائلات التي ترغب في الجلوس بالقرب من بعضهم .

وتدعو الناقلة مسافري فلاي دبي إلى التأكد من المطار أو المبنى الذي تغادر منه رحلاتهم حيث تشغل فلاي دبي رحلات من المبنيين 2 و 3 في مطار دبي الدولي إضافة إلى مطار آل مكتوم ويتوجب عليهم أيضاً معرفة أوزان الحقائب المسموح بحملها وفقاً للتذكرة ويمكن للمسافرين إضافة أوزان إلى حجوزاتهم مقابل رسوم .

وإذا كنت ترغب في تسجيل حقائبك من المنزل بكل سهولة ، فيمكنك استخدام خدمة تسجيل الوصول إلى المنزل بالشراكة مع DUBZ ، والاسترخاء والاستمتاع بالسفر بدون أمتعة وهي خدمة متوفرة لجميع المسافرين أياً كانت درجة سفرهم.

وينصح الركاب بالحضور إلى بوابات الصعود إلى الطائرة قبل 45 دقيقة من موعد الإقلاع حيث تغلق البوابات قبل 20 دقيقة من موعد الرحلة ولن يقبل الركاب المتأخرون لضمان إقلاع الرحلات ضمن مواعيدها المحددة.