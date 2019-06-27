9 مبادرات جديدة تدعم القطاع الخاص الصناعي في أبوظبي

المصدر: إعداد – محمد عبد الرشيدــ غرافيك: أسيل الخليلي

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احتفلت أبوظبي أول من أمس بمرور أول ستة أشهر من برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية «غداً 21»، والذي بدأ تنفيذه منذ بداية العام 2019، بإطلاق 9 مبادرات جديدة، تدعم قطاع الأعمال، والمستثمرين، والشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يتماشى مع رؤية أبوظبي لتصبح واحدة من أفضل الأماكن في العالم لممارسة الأعمال والاستثمار والعيش والعمل والزيارة، والمبادرات الـ9 لها تأثير إيجابي في تعزيز الاستثمار الأجنبي في الإمارة من 1 % إلى 7 % بحلول العام 2021.

50 مليار درهم ميزانية برنامج «غداً 21» في الفترة ما بين 2019 و2021 تستثمر

4 محاور رئيسية تشمل تحفيز الأعمال والاستثمار وتنمية المجتمع وتطوير منظومة المعرفة والابتكار وتعزيز نمط الحياة

4 مليارات درهم لبرنامج البحوث والتطوير لدعم القطاع الخاص

4 دقائق للحصول على رخصة أبوظبي الفورية لممارسة النشاط التجاري من خلال بوابة رقمية واحدة

75% ضمان ائتمان الشركات الصغيرة من قيمة القروض لتوسيع نطاق خيارات التمويل المتاحة

40 % خفض تعرفة الكهرباء للمصانع مما يعزز القدرة التنافسية للقطاع الصناعي في أبوظبي