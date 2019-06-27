564.042 مسافراً عبر مطار أبوظبي خلال 8 أيام

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت مطارات أبوظبي عن وصول إجمالي عدد المسافرين عبر مطار أبوظبي الدولي خلال عطلة عيد الفطر السعيد في الفترة بين 31 مايو و8 يونيو إلى 564,042 مسافراً، والتي تشمل المسافرين المغادرين والواصلين والترانزيت.

واستقبل مطار أبوظبي الدولي خلال هذه الفترة، 200,867 مسافراً من وجهات رئيسية، بالإضافة إلى 361,764 مسافر ترانزيت، في حين كانت كل من لندن ودكا والقاهرة ومانيلا وبانكوك أهم 5 وجهات رئيسية للمسافرين المغادرين من مطار أبوظبي. وعلى الرغم من تنامي حركة المسافرين عبر المطار، فقد اختبر المسافرون إجراءات سفر سريعة وعالية المرونة وخدمات عالمية المستوى.

وقال برايان تومبسون، الرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي: «نحرص في مطارات أبوظبي على الالتزام بتقديم خدمات متميزة وتتمتع بأعلى مستويات الجودة للمسافرين عبر مطاراتنا، وهو ما يدفعنا للتركيز على المناسبات المهمة والتي كانت أبرزها عطلة عيد الفطر، التي تشهد عادة تفضيل الكثير من سكان الدولة للسفر في هذه الفترة من العام سواء للقاء أهلهم وأصدقائهم خارج، أو استكشاف وجهات سياحية جديدة»