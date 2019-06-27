فندق مطلي بالذهب في فيتنام

المصدر: دبي- أشرف رفيق

تبني مدينة هانوي في فيتنام فندقاً من 25 طابقاً، وسيغطى الحائط الأمامي ببلاط مطلي بالذهب الحقيقي، والمتوقع أن ينتهي بناء الفندق قبل تنظيم سباق فورمولا وان عام 2020.

والفندق يسمى فندق «البحيرة الذهبية» لأنه يقع على ضفة بحيرة «جيانغ فو» في منطقة «با دنه» في العاصمة الفيتنامية. وقد لفت الفندق الانتباه من العديد من المارة بعد إنشاء جزء منه مغطي ببلاط من الذهب الذي يسطع في شمس النهار.

وتفخر الفنادق غالباً بأن غرفها مطلية بالذهب أو هناك قطع معينة فيها مثل مقابض الأبواب أو المحابس مغطاة باللون الذهبي، وهذا ليس جديداً في العالم، لكن تغطية واجهة الفندق الخارجية بأوراق الذهب هو ما يثير الإعجاب والدهشة، خاصة في بلد متواضع اقتصادياً مثل فيتنام.