«إريكسون» تقيم مصنعاً في أمريكا

المصدر: ستوكهولم - د ب أ

أعلنت شركة معدات الاتصالات السويدية «إريكسون» إقامة مصنع في الولايات المتحدة لإنتاج مكونات الجيل الخامس من شبكات الاتصالات.

وقالت الشركة في بيان إن المصنع سيدخل حيز التشغيل أوائل 2020 لإنتاج أنظمة بث وهوائيات متقدمة لتعزيز طاقة وتغطية شبكات الاتصالات بما في ذلك تغطية المناطق الريفية إلى جانب توفير خدمات الجيل الخامس في المناطق الحضرية.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن بيتر أولوفسون المتحدث باسم «إريكسون» القول إن المصنع يستهدف تلبية احتياجات السوق الأمريكية بالكامل، مع التوقف التدريجي لإنتاج الشركة من خلال شريكها الإنتاجي في الولايات المتحدة حالياً «جابيل إنكوربوريتد».

سيوفر المصنع الجديد حوالي 100 وظيفة جديدة نظراً لاعتماده على أنظمة التشغيل الآلية بدرجة كبيرة.