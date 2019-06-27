ارتفاع الحجوزات الفندقية عبر الإنترنت في الإمارات

المصدر: دبي-أشرف رفيق

ارتفعت الحجوزات الفندقية عبر الإنترنت( أونلاين) في الإمارات بنسبة كبيرة على العام الجاري مقابل العام الماضي، وفق ما ذكره موقع اسكبيديا السياحي.

وقالت باولا دي كيزر مديرة إدارة السوق للشرق الأوسط في اكسبيديا لموقع هوتليير ميدل ايست السياحي إن حجم الحجزات أونلاين ارتفع في دبي بنسبة 30% و بنسبة 45% في أبوظبي العام الجاري مقابل العام الماضي.

وأضافت أن الحجوزات التي تلقتها اكسبيديا أونلاين ارتفعت بنسبة 50% منذ عام 2018، وأن واحداً من كل ثلاثة، أو 35% من العملاء الدوليين حجزوا عن طريق تطبيقات الهاتف.

وقالت كيزر إن تركيزنا على الجانب التقني وأنفقنا في عام 2018 مبلغ 1.7 مليار دولار على تحسين تقنياتنا وذهب جزء كبير من هذا المبلغ إلى موقعنا للحجوزات أونلاين، ونحن نحاول أن نسهل الأمر على عملاء تطبيق مجموعة اكسبيديا ليكون الحجز الفندقي أونلاين سريعاً جداً.

وقالت إن أكبر نمو بين فئات الحاجزين من المسافرين في صناعة السياحة العالمية هو بين المسلمين، ووصفتهم بالأذكياء.

والتركيز على السياحة أونلاين في هذه المنطقة سوف يستمر في النمو، ومنذ عام 2016 سجلت فئة المسافرين من المسلمين نمواً بنسبة 30% حيث تحاول الفنادق أن تلبي حاجاتهم. ويساهم المسافرون من المسلمين في الاقتصاد العالمي بمقدار 180 مليار دولار إلى 300 مليار دولار، وهو ضعف ما كانت عليه منذ فترة قصيرة.