فندق مطلي بالذهب الخالص في فيتنام

المصدر: دبي- أشرف رفيق

تبني مدينة هانوي في فيتنام فندقاً من 25 طابقاً، وسيغطى الحائط الأمامي ببلاط مطلي بالذهب الحقيقي، والمتوقع أن ينتهي بناء الفندق قبل تنظيم سباق فورمولا وان عام 2020.

والفندق يسمى فندق «البحيرة الذهبية» لأنه يقع على ضفة بحيرة «جيانغ فو» في منطقة «با دنه» في العاصمة الفيتنامية.

وقد لفت الفندق الانتباه من العديد من المارة بعد إنشاء جزء منه مغطى ببلاط من الذهب الذي يسطع في شمس النهار.

وتفخر الفنادق غالباً بأن غرفها مطلية بالذهب أو هناك قطع معينة فيها مثل مقابض الأبواب أو المحابس مغطاة باللون الذهبي، وهذا ليس جديداً في العالم، لكن تغطية واجهة الفندق الخارجية بأوراق الذهب هو ما يثير الإعجاب والدهشة، خاصة في بلد متواضع اقتصادياً مثل فيتنام.

ويقول «نجوين هو دونغ» مدير عام شركة «بنه» التي تطور الفندق المكون من 400 غرفة: إن فندق البحيرة الذهبية سوف يكون الأول من نوعه في العالم الذي تغطى واجهته الخارجية بأوراق الذهب الحقيقي.

وأضاف أن تغطية الحائط الخارجي للفندق بالذهب ليس أمراً سهلاً ويحتاج إلى طرق معقدة، وليس من السهل أن تقدم أي شركة مطورة أو مستثمر على هذه المخاطرة، وتغطية مبنى كامل بالذهب.

وإذا أقدم المطور على هذه المخاطرة فإن العثور على من يصنع البلاط المغطى بالذهب لتغطية الواجهة ليس أمراً سهلاً أيضاً. غير أن الشركة المطورة نفسها هي التي تصنع البلاط المكسو بالذهب.

وهناك برج «هوا بنه» الدولي في غربي العاصمة هانوي، مجهز أيضاً بمصاعد مكسوة بالذهب. ويمتلك فندق «دانانغ الخليج الذهبي» في وسط فيتنام، أسقف حمام سباحة ذهبية.