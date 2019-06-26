الذهب يتراجع عن أعلى مستوى في 6 سنوات

المصدر: البيان الإلكتروني

هبطت أسعار الذهب بأكثر من واحد بالمئة، الأربعاء، مبتعدة عن ذروة 6 أعوام، التي بلغتها في الجلسة السابقة، في الوقت الذي قلل فيه مسؤولون في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) من توقعات خفض كبير لأسعار الفائدة، بينما باع المستثمرون المعدن النفيس لجني الأرباح بعد ارتفاع قوي.

وبحلول الساعة 07:14 بتوقيت غرينتش، نزل الذهب في المعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 1406.91 دولار للأوقية (الأونصة)، متجها صوب تسجيل أول انخفاض في 7 جلسات، وفق "رويترز".

وبلغت أسعار الذهب أعلى مستوياتها منذ 14 مايو 2013 ، عند 1438.63 دولار في الجلسة السابقة.

وهبط الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.6 بالمئة، إلى 1410.60دولار للأوقية.

وكان أكد جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي على استقلالية المركزي، الثلاثاء، قائلا إنه "بمنأى عن الضغوط السياسية القصيرة الأجل" ليتصدى لمطالب الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإجراء خفض كبير لأسعار الفائدة.