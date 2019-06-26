«كيدزانيا» في «ياس مول» بأبوظبي

المصدر: أبوظبي- البيان

افتتحت شركة «إعمار للترفيه» مقراً جديداً لمدينة الألعاب الترفيهية والتعليمية الشهيرة «كيدزانيا» في «ياس مول»، وجهة التسوق والترفيه الأبرز في العاصمة الإماراتية أبوظبي، بعد النجاح الكبير الذي حققته في دبي مول.

وتوفر «كيدزانيا أبوظبي» للأطفال تجربة حصرية حافلة بالمتعة والفائدة على مساحة تتجاوز 55 ألف قدم مربعة. وهي مدينة تفاعلية مصغرة يتاح فيها للأطفال فرصة استكشاف وأداء أكثر من 50 مهنة مختلفة تنمي لديهم مهارات صنع القرار والعمل الجماعي والابتكار ضمن بيئة تعليمية آمنة وواقعية إلى أبعد الحدود.

وتستقبل الوجهة الجديدة الأطفال من عمر 2 ــ 16 عاماً، وتتيح لهم المشاركة في أكثر من 60 نشاطاً مختلفاً لتقمص أدوار الكبار بما في ذلك الجرّاحون، ورجال الإطفاء، والطهاة، ورجال الشرطة، وعمّال البناء، وعارضو الأزياء، والممثلون، والفنانون، ومقدمو البرامج الإذاعية وغيرهم؛ الأمر الذي يتيح للأطفال اختبار تجارب مشوقة جديدة في كل زيارة.

وقالت زينة داغر، الرئيس التنفيذي لشركة «إعمار للترفيه»: «تحرص (إعمار للترفيه) على تطوير وجهات رائدة تلعب دوراً محورياً في تعزيز قطاعي السياحة والترفيه في دولة الإمارات. وتعد مدينة (كيدزانيا) الأولى في (دبي مول) واحدةً من الوجهات الترفيهية الأكثر شعبية لدى الأطفال - المقيمين والزوار على حد سواء ـ بفضل القيمة التعليمية والترفيهية الكبيرة التي تقدمها.