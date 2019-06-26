دبي من أفضل مدن العالم للزيارة حالياً و2020

المصدر: دبي- أشرف رفيق

وضع موقع «يو أس ريبورتس أند نيوز» الأمريكي العالمي دبي بين أفضل المدن التي تستحق الزيارة في العام الجاري وعام 2020، سابقة على سيدني الأسترالية وجزر المالديف.

وقال الموقع في باب السياحة، إن هناك تشابهاً كبيراً بين دبي ومدينة لاس فيجاس الأمريكية من حيث مرافق الترفيه عالمية المستوى وحب كل منهما للابتكار وخط الأفق الذي ترسمه الأبراج المرتفعة، مع خلفية صحراوية حالمة. وأضاف الموقع، أن السائحين من جميع أنحاء العالم يتوافدون على هاتين الواحتين السياحيتين من أجل هدف واحد، هو قمة المتعة والترفيه.

غير أن دبي تتميز بموقعها المتميز على مياه الخليج العربي، وعدد عوامل الجذب الكبرى التي توفرها للزائرين وتعدد ثقافاتها، وبالتالي تنوّع خدماتها التي تستهدف جميع جنسيات العالم.

ولاتزال مدينة دبي مستمرة في النمو، وتسعى دائماً إلى ما هو أكبر وأفضل. وفي وقت من الأوقات قدر البعض أن ربع أوناش البناء في العالم تعمل في إمارة دبي، وإنما يدل ذلك على سرعة النمو والتطور والبناء، وحتى السماء لا تستطيع أن تكون حدوداً لنمو دبي.

وتتميز دبي بأنها مدينة الأرقام القياسية الكبرى، حيث تحتضن أعلى أبراج العالم، وأكبر مركز للتسوق وأكبر جزيرة اصطناعية في العالم، وهي في طريقها لإضافة المزيد من هذه الأرقام لأن طموحها لا يتوقف عند حد.

ورغم أن دبي تنظر دائماً إلى الأمام والمستقبل، فإنها لا تنسى ماضيها وتفخر بتقاليدها وثقافتها العربية والإسلامية وتعظمها. وهذه الديناميكية التي تتمتع بها دبي هي التي تضعها ليس على الخريطة السياحية العالمية وحسب، بل تستمر في التقدم في موقعها العالمي.