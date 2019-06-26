«دو» تجري أول مكالمة فيديو عبر شبكتي «LTE» والجيل الخامس

المصدر: دبي - البيان

نجحت «دو» التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة في نقل شبكة الجيل الخامس إلى آفاق جديدة عبر إجراء أول مكالمة فيديو على مستوى المنطقة عبر تقنيتي «LTE» والجيل الخامس.

تم إجراء مكالمة الفيديو في مقر الشركة في برج السلام بدبي بالاعتماد على شبكة الجيل الرابع وشبكة الجيل الخامس التجارية، إضافة إلى نظام الوسائط المتعددة عبر بروتوكول الإنترنت وباستخدام هواتف ذكية تجارية تدعم تقنية الجيل الخامس.

وعملت «دو» خلال التجربة على تمكين شبكتي النفاذ والوصول للاستفادة من مزاياها ووظائفها العديدة، ويأتي الإنجاز الجديد استكمالاً للخطوات الأخيرة التي اتخذتها «دو» في إطار جهودها المبذولة لتوفير إمكانات وقدرات شبكتها الثورية للجيل الخامس، مما سيعود بفوائد ملموسة على أسلوب حياة المستخدمين ومنحهم تجربة اتصال غير مسبوقة.

وقال سليم البلوشي الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة: انطلاقاً من الدور المحوري الذي نقوم به في الاستفادة من التقنيات الجديدة عالمية المستوى لتمكين العملاء الأفراد والمؤسسات والجهات الحكومية عبر جميع أنحاء دولة الإمارات نفخر في «دو» بالإعلان عن إنجاز جديد على صعيد تكنولوجيا الجيل الخامس التي من المتوقع أن تعيد رسم معالم جميع قطاعات الأعمال.

وأضاف: يشكل النجاح الذي حققناه في تجربة اتصال الفيديو عبر شبكتي «LTE» والجيل الخامس تجسيداً واقعياً للإمكانات الكبيرة والموثوقة التي ستقدمها لنا تقنية الجيل الخامس.. وبكل تأكيد ستوفر خدمات الاتصال المبتكرة من الجيل التالي التي نقدمها فوائد متعددة الجوانب للعملاء من خلال إمكانات الاتصال المرئي المتقدمة عبر جميع المنصات التي تدعمها «دو» حالياً.

ويضع نجاح تجربة مكالمة الفيديو عالية الدقة الأخيرة عبر شبكة الجيل الخامس أساساً قوياً يمكن البناء عليه في رحلة الشركة نحو تعزيز تجربة مستخدمي شبكة الجيل الخامس، كما يؤكد هذا النجاح جودة منظومة تقنيات الجيل الخامس التي توفرها «دو».

وتوفر شبكة الجيل الخامس التي أطلقتها «دو» مؤخراً سرعات فائقة تبلغ أكثر 1.26 جيجابت في الثانية للمستخدمين النهائيين. ومع الإنجاز الأخير، سيستمتع مشتركو شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة قريباً بمجموعة غير مسبوقة من التجارب الرقمية، إضافة إلى خدمات استثنائية للاتصالات المرئية والصوتية عبر شبكات LTE والجيل الخامس.