40 % من الطلّاب يقودون سياراتهم بإطارات غير آمنة

المصدر: دبي - البيان

أظهرت دراسة حديثة أن غالبية السائقين من فئة الشباب في دولة الإمارات لا يتخذّون الخطوات اللازمة لضمان استيفاء سياراتهم لمعايير السلامة الموصى بها عندما يتعلق الأمر بصيانة الإطارات. وكشفت الدراسة أن أكثر من 40 % من سيارات طلاب الجامعات بالدولة لا تفي بمعايير السلامة الموصى بها من ناحية حالة الإطارات.

وجاءت هذه النتائج جرّاء دراسة جديدة أجرتها «كونتيننتال»، الشركة الألمانية للإطارات والتقنيات المغذية للسيارات، خلال الشهر الفائت. وأظهرت الدراسة أن أكثر من 50 % من السائقين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاماً لم يقوموا بفحص إطارات سياراتهم وفقاً لنصيحة الخبراء، وأن أكثر من 10 % منهم يجهلون أهمية الدور الذي تلعبه الإطارات في القيادة الآمنة والسلامة على الطرقات.

وقامت «كونتيننتال» بإجراء هذه الدراسة لتعزيز وعي السائقين الجدد من فئة الشباب حول سلامة الإطارات.