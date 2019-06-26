«دبي للسياحة» تعزز نمو عوامل الاستدامة

المصدر: دبي - البيان

أصدرت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة» التقرير الأول الخاص بتحليل الانبعاثات الكربونية للمنشآت الفندقية التي قدّمت بياناتها على منصّة أداة احتساب الكربون، والذي سيقدّم لكل فندق نظرة عامة حول مستوى انبعاثاته الكربونية ليتمكّن من مراجعة ومقارنة أدائه مع نظرائه في التصنيف المعتمد من الدائرة، فيما يقدّم التقرير توصيات لتعزيز مستويات الاستدامة للفنادق بما ينسجم مع «الدليل الإرشادي: 12 خطوة نحو الاستدامة»، الذي أطلقته الدائرة في العام الماضي.

ويأتي إطلاق هذا التقرير بما يتماشى مع الأجندة الوطنية لدولة الإمارات 2021، الرامية إلى تعزيز نمو عوامل الاستدامة، وكذلك ترسيخ مكانة دبي بوصفها أذكى مدينة على مستوى العالم، ومثالاً يحتذى في مجال ترشيد وكفاءة استهلاك الطاقة.

وكانت «مبادرة دبي للسياحة المستدامة» التابعة لـ«دبي للسياحة» قد أطلقت في عام 2017 برنامج «أداة احتساب الكربون»، كمنصّة لقياس البصمة الكربونية لقطاع الضيافة في دبي.

وقال يوسف لوتاه، المدير التنفيذي لإدارة التطوير السياحي والاستثمار في «دبي للسياحة»: «تماشياً مع رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتحويل دبي إلى وجهة سياحية مستدامة ورائدة على مستوى العالم، قامت دبي للسياحة بإطلاق التقرير الأول الخاص بتحليل الانبعاثات الكربونية للمنشآت الفندقية التي قدّمت بياناتها على منصّة أداة احتساب الكربون، وذلك بهدف مساعدتها على تحديد مستوى أداء الاستدامة لديها، وفي الوقت ذاته تشجيعها على تحسين معدّلات انبعاثاتها الكربونية بما ينسجم مع التوجّه العام لدولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام، ودبي على وجه التحديد.