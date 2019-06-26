بومباردييه تبيع فرعها للطيران لميتسوبيتشي

المصدر: مونتريال- أ ف ب

أعلنت شركة صناعة الطائرات الكندية بومباردييه، أمس، التوصل إلى «تفاهم نهائي» مع شركة «ميتسوبيتشي ندستري» اليابانية بشأن بيع برنامج طائرات إقليمية لقاء 550 مليون دولار أمريكي.

وبعد أن باعت برنامجها سي سيريز لطائرات المسافات المتوسطة وعند الانتهاء من هذه الصفقة مع ميتسوبيتشي في النصف الثاني من 2020 كما هو مقرر، فإن قسم الطيران في الشركة الكندية لن يصنع إلا طائرات الأعمال الصغيرة التي صنعت شهرتها.

وعلاوة على الـ 550 مليون دولار، ستدفع الشركة اليابانية 200 مليون دولار لتغطية «الذمة المالية» لبومباردييه، بحسب بيان للشركتين.

واعتبر رئيس مجلس إدارة بومباردييه آلان بيليماري أن هذه الصفقة تجسد «تحول قطاع الطيران لدينا» مضيفاً أن «مستقبل» الشركة الكندية العملاقة بات يقوم على «أساسي نمو متينين هما بومباردييه للنقل التي تضم أنشطة النقل عبر السكك الحديد، وبومباردييه للطيران التي تضم أنشطة طائرات الأعمال».