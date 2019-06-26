«بالو ألتو»تكتشف 10 ثغرات ببرامج مايكروسوفت

المصدر: دبي - البيان

عثرت شركة بالو ألتو نتوركس على 10 ثغرات أمنية جديدة في برامج مايكروسوفت، واحدة منها تم التعامل معها من قبل مركز الاستجابة للحوادث الأمنية في مايكروسوفت، وذلك كجزء من آخر التحديثات الأمنية لشهر يونيو 2019، إضافة إلى 9 ثغرات أمنية أخرى تم التعامل معها خلال شهر مايو 2019. وقد تم تصنيف هذه الثغرات الأمنية على أنها مهمة ويجب أخذها بعين الاعتبار.

والجدير بالذكر أن عملاء بالو ألتو نتوركس الذين يعتمدون منصة الحماية الأمنية من الجيل التالي المقدمة من بالو ألتو نتوركس وفقاً لأفضل الممارسات، إضافة إلى العملاء الذين يمتلكون اشتراكاً في خدمة منع التهديدات، يتمتعون بحماية كاملة ضد مثل هذه الهجمات التي تنفذ بشكل فوري من دون أي انتظار حال توفر أية ثغرات أمنية.

كما يتم التصدي لهجمات استغلال الثغرات الأمنية هذه من خلال حلول Traps متعددة المستويات التي تتمتع بقدرات واسعة لمواجهة كل هجمات الاستغلال والوقاية منها، مثل قدرات الحماية ضد الثغرات الأمنية باستخدام منصات IPS و WildFire التي توفر لعملاء بالو ألتو نتوركس حماية شاملة.