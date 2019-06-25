سوق دبي الحرة تفوز بجوائز الترحيب السياحي الصيني

المصدر: دبي - البيان

حصلت سوق دبي الحرة على جوائز الترحيب السياحي الصيني «الفضي» في فئة التسويق من قبل معهد بحوث السياحة الصينية، وذلك خلال مؤتمر السياحة «آي تي بي» الصيني الذي عقد في معرض شنغهاي الدولي للمعارض.

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في سوق دبي الحرة، كولم ماكلوغلين: «يسعدنا أن نحصل على جائزة الترحيب السياحي الفضي الصيني لمبادراتنا التسويقية الإستراتيجية مع السوق الصيني لأول مرة». وقد حضرت منى آل علي، نائب رئيس سوق دبي الحرة لشؤون الموارد البشرية، المؤتمر وحصلت على الجائزة نيابة عن الشركة.

من جهته، قال البروفيسور الدكتور وولفجانج جورج أرلت، مؤسس ومدير معهد بحوث السياحة الصينية، «لايزال هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به حيث تنمو توقعات الصين مع مستوى الخبرة».