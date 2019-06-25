«دبي للسياحة» تستعرض مع شركائها آفاق نمو القطاع

المصدر: دبي - البيان

نظّمت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة» الأسبوع الماضي لقاءً لشركائها في القطاع، تم خلاله تسليط الضوء على آخر التطوّرات والجهود التي تقوم بها الدائرة للترويج للإمارة في مختلف الأسواق الرئيسية.

وقدّم هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة» خلال اللقاء، نظرة شاملة حول آخر مستجدّات قطاع السياحة في دبي وأدائه خلال الفترة الماضية من العام الجاري، بالإضافة إلى إطلاع المشاركين على التطوّرات الرئيسية، والمبادرات والحملات التسويقية، والعروض الصيفية، واستراتيجيات النمو المستقبلي بحضور ما يقارب ألف شخص من ممثّلي أبرز المنشآت الفندقية وشركات تنظيم الجولات السياحية وإدارة الوجهات في الإمارة، إلى جانب مسؤولين في القيادة العامة لشرطة دبي وإكسبو 2020، وجاء هذا اللقاء في إطار تواصل «دبي للسياحة» المستمر مع شركائها في القطاع لتعزيز التعاون المشترك، وكذلك الاستفادة من الزخم السياحي المتنامي لتحقيق أهداف استراتيجية السياحة 2022-2025.

من جهتها، قدّمت القيادة العامة لشرطة دبي عرضاً تقديمياً حول مشروع «عيون»، الذي يهدف إلى تأسيس منظومة أمنية متكاملة تعمل من خلال كل الشركاء الاستراتيجيين على استخدام التقنيات الحديثة والمتطوّرة وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لمنع الجريمة، وتفادي الحوادث المرورية، ورصد الظواهر السلبية في المناطق السكنية والتجارية والحيوية، وذلك للإسهام في ضمان سلامة وأمن جميع سكّان وزوّار دبي.

فيما استعرض «إكسبو 2020 دبي» آخر تطوّرات هذا الحدث الضخم الذي سينطلق في 20 أكتوبر 2020، وما تم إنجازه حتى الآن، سواء من حيث البنية التحتية أو الخدمات اللوجستية، وذلك من خلال عرض تقديمي بعنوان «500 يوم على الانطلاق».

وقال المري: «نحرص دائماً على إطلاع شركائنا على آخر المستجدّات التي تطرأ على قطاع السياحة باستمرار من خلال تنظيم مثل هذه اللقاءات التي تمكّن شركاءنا من مواكبة التطوّرات التي تتماشى مع استراتيجية السياحة للإمارة، وكذلك الاستفادة من الحملات التسويقية المتنوّعة والجهود المبذولة لجذب المزيد من الزوّار إلى المدينة».