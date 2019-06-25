مسلة الأقصر الفرعونية.. فندق في دبي

المصدر: دبي- مشرق علي حيدر

يجري حالياً وضع اللمسات الأخيرة داخل فندق «سوفيتل دبي وافي» الذي تملكه شركة «إم كي إم التجارية القابضة»، استعداداً لافتتاحه أواخر العام الجاري 2019.

يحاكي التصميم المعماري لمبنى الفندق، مسلة الأقصر التي تقع جنوبي مصر والتي تعود إلى عهد الملك رمسيس الثاني، وهو الذي أمر ببناء مسلتين أمام معبد الأقصر، بهدف تخليد انتصاراته العسكرية، إلا أن الفرنسيين خلال القرن التاسع عشر اجتثوا المسلة ووضعوها في ميدان (كونكورد) وهو أضخم ميادين العاصمة باريس.

ويقع الفندق الجديد في دبي بقمته الذهبية على مقربة من مركز وافي التجاري والذي افتتح في عام 2001. ويشتهر الفندق الجديد بتصميمه الذي يحاكي هو الآخر شكل أهرام مصر الشامخة، كما يقع الفندق على مقربة من فندق «رافلز» بتصميمه الفرعوني.

ويضم الفندق الجديد 498 غرفة وجناحاً و97 شقة، ويتميز بأبواب ذهبية شبيهة بالبوابات الضخمة في المعابد الفرعونية.

ويضم الفندق في مدخله تمثالاً لصقر ضخم يبلغ عرضه نحو 15 متراً وبارتفاع يصل إلى 5 أمتار، حيث يمثل شعاراً ورمزاً وطنياً لدولة الإمارات العربية المتحدة وفخراً لأبنائها، ويحيط بالصقر أعمدة ضخمة تزينها رسوم هيروغليفية.