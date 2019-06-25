المصدر: نيويورك - وكالات

اعترف بيل جيتس، مؤسس مايكروسوفت بخطئه الأكبر الذي منعه من تطوير نظام تشغيل للهاتف قادر على منافسة نظامي جوجل وأبل، وهذا بحكم أنها إحدى الشركات الرائدة في العالم.

وقال: «كما تعلمون أنه في عالم البرمجيات دائماً ما تظهر شركة واحدة تحقق النجاحات وتستحوذ على السوق كله، ولذا فإن أكبر خطأ وقعت فيه على الإطلاق هو عدم تطوير نظام خاص للهواتف، مما تسبب في ألا تكون مايكروسوفت هي الفائز الآن بدلاً من أندرويد، وهو ما قدره بخسارة تتجاوز 400 مليار دولار». وأضاف جيتس أن النجاح في سوق البرمجيات يقدر إما بأن تحصل على الحصة الكبرى، أو أن تكون خاسراً تماماً.