«فوكسكون» تدرس إنشاء مصنع بفيتنام

المصدر: هانوي - د ب أ

ذكرت تقارير إعلامية رسمية في فيتنام أن شركة الإلكترونيات التايوانية «فوكسكون» تدرس إقامة مصنع لها في شمالي فيتنام، في ظل أنباء عن احتمال نقل الشركة التايوانية خطوط تجميع هواتف «آيفون» التي تنتجها لصالح شركة «آبل» الأمريكية إلى خارج الصين على خلفية النزاع التجاري الدائر بين بكين وواشنطن.

ونقل موقع «فن إكسبريس» عن نجوين فان تانج، نائب رئيس إقليم «كوانج نينه» الفيتنامي، القول إن الشركة التايوانية أعربت عن اهتمامها بإقامة مصنع في المنطقة الصناعية بالقرب من مدينة «هالونج سيتي» على بعد حوالي 175 كيلومتراً من العاصمة الفيتنامية هانوي. وأضاف إن المصنع المقترح الذي تقدر استثماراته بحوالي 40 مليون دولار سينتج أجهزة التلفزيون ذات الشاشة المسطحة.