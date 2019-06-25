التاكسي الطائر في باريس 2024

المصدر: باريس - وكالات

تستعد باريس لإطلاق التاكسي الطائر بحلول عام 2024 للأشخاص الذين سيحضرون أولمبياد باريس، حيث تستكشف شركات إيرباص ومطارات باريس وهيئة النقل في باريس جدوى استخدام سيارات الأجرة للطيران المستقلة أو ما يعرف بـ«التاكسي الطائر» لنقل الزوار من مطار شارل ديغول إلى المدينة.

فبدلاً من أن يستغرق الأمر ساعة تقريباً للوصول إلى باريس باستخدام حافلة أو قطار، يمكن أن يوفر هذا وقتاً ثميناً من الأفضل قضاءه في العثور على الفندق أو الاستمتاع بالأولمبياد.

وكشف تقرير أنه ينبغي على مطار باريس اختيار موقع لمحطة تاكسي في باريس بحلول نهاية 2019، ويجب أن يكون جاهزاً في غضون 18 شهراً.