المصدر: ميونخ - د ب أ

تراجع مؤشر «إيفو» الذي يقيس الثقة في مناخ الأعمال في ألمانيا مجدداً في شهر يونيو الجاري بنسبة 0.5 نقطة إلى 97.9 نقطة، بحسب ما أعلنه معهد «إيفو» لأبحاث الاقتصاد في مدينة ميونخ.

وهذه القيمة تمثل أقل مستوى بلغه مؤشر «إيفو» منذ شهر نوفمبر عام 2014. وكان مؤشر «إيفو» تراجع بصورة حادة في مايو الماضي، وذلك بعدما كان تراجع في أبريل أيضاً.

وعلق رئيس المعهد كلمنس فوست على ذلك قائلاً: «يواصل الاقتصاد الألماني التراجع»، لافتاً إلى أن مناخ الأعمال تدهور في جميع القطاعات باستثناء التجارة.

ويستند مؤشر مناخ الأعمال الخاص بمعهد «إيفو» إلى استطلاع يشمل نحو تسعة آلاف شركة.

ويعد هذا المؤشر بمثابة تقدير موثوق للنمو الاقتصادي المستقبلي.