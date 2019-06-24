«مراكز الدكتور نيقولا وآسب» تفتتح فرعاً جديداً في «سوق الينابيع»

المصدر: دبي- البيان

تم مؤخراً الاحتفال بتدشين المركز الجديد لـ «مراكز الدكتور نيقولا وآسب» في «سوق الينابيع» بدبي، ونظم الفريق العامل في المركز بهذه المناسبة أمسيةً ترفيهية جمعت أفراد العائلات بعرض سحري لـ«ماجيك فيل» الساحر المفضّل لدى الأطفال في الإمارات ونجم إذاعة «بيرل 102 إف إم راديو ستار».

وبموازاة ذلك، أتيحت الفرصة للكبار لاستكشاف المركز، والاطلاع على أحدث التجهيزات فيه. وشارك أفراد فريق العمل بمراكز «عيادة الدكتور نيقولا وآسب» في الحفل، وساهموا في نجاحه وجعله يوماً مميزاً.

وقال أحد أفراد الفريق: «نحن في مراكز الدكتور نيقولا وآسب، نعتقد بأننا غير منفصلين عن الحياة اليومية لعملائنا، لذلك لا نكتفي بممارسة دورنا في تأمين الرعاية الصحية لهم فحسب. ومناسبات وفعاليات مثل هذه، تساعد في تفعيل تواصلنا مع عملائنا، وكذلك في تمتين صلاتنا بأفراد المجتمع». ويوفر الفرع الجديد مجموعة كاملة من خدمات طب الأسنان والطب العام.