«فيزا» تجنّب المؤسسات عمليات احتيال بـ25 مليار دولار سنوياً

المصدر: دبي - البيان

كشفت «فيزا» أنها ساعدت المؤسسات المالية في تجنّب عمليات احتيال تقدر بنحو 25 مليار دولار سنوياً، الأمر الذي ساهم بتوفير نظام مدفوعات عالمي أكثر أماناً لتجار التجزئة والمستهلكين على حد سواء.

وتعتبر تقنية «فيزا» للمصادقة المتقدمة بمثابة أداة شاملة لإدارة المخاطر ترصد إجراءات المصادقة التي تخضع لها عمليات الدفع عبر شبكة المدفوعات العالمية «فيزا نت» بشكل لحظي، وتعمل على تقييمها لتمكين المؤسسات المالية من التعرّف على مخاطر الاحتيال وتوجهاته أثناء إجراء عملية المدفوعات والاستجابة لها بكفاءة.

وقد تعاملت «فيزا» العام الماضي مع أكثر من 127 مليار عملية مدفوعات بين التجار والمؤسسات المالية عبر شبكتها العالمية «فيزا نت»، وسخّرت إمكانات الذكاء الاصطناعي لتحليل جميع العمليات بنسبة 100% بسرعة فائقة، إذ لم يتجاوز الوقت الذي استغرقه تحليل كل عملية جزء من الألف من الثانية، الأمر الذي مكّن المؤسسات المالية من الموافقة على المشتريات المشروعة، ورصد عمليات المدفوعات المشبوهة بكفاءة وسرعة وإيقافها.

وقالت ميليسا ماكشيري، نائب الرئيس الأول والرئيس العالمي لمنتجات وحلول المخاطر والهوية في فيزا: «تعتبر التفرقة بين المعاملات الصحيحة التي يقوم بها أصحاب الحسابات عن تلك المشبوهة التي يحاول المحتالون القيام بها، ودون أي تعقيدات إضافية؛ أحد أكثر التحديات إلحاحاً وصعوبة في قطاع المدفوعات.

لذلك باتت «فيزا» أول شبكة مدفوعات تقوم بتطبيق الذكاء الاصطناعي القائم على شبكة عصبية في 1993 لتحليل المخاطر خلال عمليات المدفوعات بشكل لحظي، الأمر الذي أثّر مباشرة في القدرة على رصد الاحتيال والتصدي له. وقالت إننا ماضون في تطوير إمكاناتنا في الوقت الذي تُوسّع فيه ابتكارات الذكاء الاصطناعي آفاق مشهد المدفوعات المتنامي».