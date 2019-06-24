تقنية لتخزين البيانات تُرشّد الطاقة

المصدر: سان فرانسيسكو - د ب أ

طوّر فريق من الباحثين في جامعة «لانكستر» البريطانية تقنية جديدة لتخزين البيانات يمكن أن تساعد في ترشيد الطاقة.

جدير بالذكر، أن ما يتحقق من إنجازات في مجال ترشيد الطاقة عبر تقنيات الإضاءة الموفرة والأجهزة الكهربائية المتطورة، يتبدد بالكامل في ظل الزيادة المطردة في استخدام الكمبيوترات والأجهزة الإلكترونية.

ويقول فريق الدراسة في الجامعة، إن التقنية الجديدة سوف تساعد في خفض استهلاك الطاقة الناجمة عن معالجة البيانات بنسبة عشرين بالمئة، كما ستسمح لأجهزة الكمبيوتر بالدخول إلى «نمط السكون»، الذي يقلل من استهلاك الكهرباء، بين النقرة والأخرى على لوحة المفاتيح.

ونقل الموقع الإلكتروني «ساينس ديلي» عن البروفيسور مانوس هاين، أستاذ الفيزياء في جامعة لانكستر، قوله إن تقنية تخزين البيانات الجديدة هي بمثابة تجسيد لفكرة «الذاكرة العالمية» التي شغلت أذهان العلماء والمهندسين على مدار عقود.