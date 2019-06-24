المصدر: دبي - البيان

اكتشف خبراء «كاسبرسكي» ارتفاعاً في عدد المستخدمين الذين يتعرضون للهجوم باستخدام تطبيقات مزيفة تدّعي «تنظيف» الأنظمة على أجهزتهم، وهي برمجيات احتيالية مصمّمة لخداع المستخدمين للدفع مقابل إصلاح مشاكل مزعومة تؤثر في الحواسيب.

وبلغ عدد المستخدمين الذين تعرضوا لعملية الخداع 1.5 مليون مستخدم في النصف الأول 2019، مقارنة بـنحو 747 ألف مستخدم في الفترة نفسها من 2018. وأصبحت بعض هذه الهجمات أكثر تطوراً وخطورة.

ويعد بطء الحاسوب أو ضعف أدائه شكوى شائعة بين مستخدمي الحواسيب الشخصية، في حين أن هناك العديد من الأدوات السليمة المتاحة لحلّ هذه المشاكل. لكــن هـــناك، بجانب أدوات التنــظيف الأصلية السليمة للأنظمة، أدوات أخرى مزيّفة تم تطويرها بأيدي محتالين صمّموها لخداع المستخدمين.