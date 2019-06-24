لندن تطالب «فيسبوك» بالتصدي للتقييمات المزيفة للسلع

المصدر: واشنطن - د ب أ

طالبت «هيئة المنافسة والأسواق» البريطانية شركتي «فيسبوك» و«إي باي» بضرورة التصدي للتقييمات المزيفة للسلع والمنتجات التي يتم نشرها، حيث يعد نشر مثل هذه التقييمات غير قانوني وفقاً للقوانين البريطانية. ونقل موقع «تك كرانش» عن «هيئة المنافسة والأسواق» القول إنها عثرت على دليل مزعج على انتشار التقييمات المزيفة والمضللة للسلع والمنتجات) على مواقع التسوق الإلكتروني.

وقال أندريا كوسيللي، الرئيس التنفيذي للهيئة: «نريد من فيسبوك وإي باي القيام بمراجعة عاجلة لمواقعهما لمنع بيع أو شراء التقييمات المزيفة والمضللة». من ناحيتها ذكرت «فيسبوك» أنها حذفت المجموعات الـ 26 التي حددتها الهيئة باعتبارها منصات لنشر التقييمات المزيفة.