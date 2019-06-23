استطلاع «البيان الاقتصادي»: 42 % من مستخدمي الهواتف مستعدون لـ«الجيل الخامس»

المصدر: دبي - وائل اللبابيدي

أعرب 42 % من مستخدمي الهواتف المحمولة عن استعدادهم لاستخدام شبكة «الجيل الخامس». وفي إجاباتهم على سؤال حول مدى حاجتهم واستعدادهم لاستخدام هاتف مزود بتقنية الجيل الخامس، قال 51% من المستطلعة آراءهم على موقع «البيان الإلكتروني» نعم، فيما قال 49% لا. وعلى موقع «فيسبوك» قال 32% نعم، فيما قال 68% لا.

أما على موقع «تويتر» فقد أجاب 44% بنعم، فيما قال 56% لا.وكانت اتصالات قد طرحت الشهر الماضي هاتف «زي تي اي إكسون 10 برو» الداعم لتقنية 5G، فيما بدأت «دو» ببيع نفس الهاتف بداية الشهر الحالي مع توسيع محفظة الشركة من أجهزة الجيل الخامس خلال الأسابيع القادمة.

وقال خبراء تقنية إن نسبة العملاء الراغبين في الحصول على هاتف 5G التي أظهرها استطلاع البيان هي كبيرة في الواقع خصوصاً مع حداثة الخدمة وعدد الهواتف المحدود المتوافق حالياً مع هذه الخدمة، متوقعين أن تصل نسبة المتحولين إلى استخدام هواتف الجيل الخامس إلى حوالي 15% بنهاية 2019.

وقال رافي ماثيو نائب الرئيس التنفيذي في شركة «تاسك» الموزع الحصري لمنتجات «شاومي» الصينية، في تصريحات لـ«البيان الاقتصادي»: «يعرف سكان الإمارات بسرعة تبنيهم لأحدث التقنيات بالمقارنة مع باقي دول المنطقة وحتى العالم وأعتقد أن السرعة الكبيرة لتقنية 5G ستكون عامل الجذب الأول لاستخدام هذه التقنية، ومع تطور وتوسع هذه التقنية وانتشار تغطية الشبكات الجيل الخامس على نحو أكبر فإننا نعتقد أنها ستفتح مجالات أوسع في المستقبل للاستفادة بشكل أكبر من تطبيقات وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة وخصوصاً الواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي وانترنت الأشياء.

إن الحصول على هاتف 5G اليوم يعني أنه سيكون بوسع المستخدم أن يجني فوائد الجيل لخامس، خاصة مع السرعات الفعلية لهواتف 5G اليوم التي تقترب من التوقعات»، مرجحاً إطلاق هاتف 5G من «شاومي» في أسواق الإمارات قبل نهاية العام الحالي.

واستبعد ماثيو أن يؤثر قرار السلطات الأمريكية فرض الحظر على المنتجات المتعلقة بالجيل الخامس على هواوي الصينية الرائدة عالمياً في شبكات 5G على خطط الدولة في طرح المزيد من خدمات الجيل الخامس في الإمارات، خصوصاً مع اعتمادية الخدمات التي يقدمها مزودو الاتصالات في الدولة وتوقع وصول الصين والولايات المتحدة إلى حل بشأن النزاعات التجارية بين البلدين.