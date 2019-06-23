بديل غصن في «نيسان» متهم بالفساد

المصدر: طوكيو - د ب أ

يخضع هيروتو سايكاوا، الرئيس التنفيذي لشركة صناعة السيارات اليابانية «نيسان»، كذلك لتحقيق من قبل مجلس الإدارة غداً، على خلفية مزاعم رددها مسؤول تنفيذي سابق بالشركة، بأنه انتهك القواعد الخاصة للشركة من أجل شراء منزل في العاصمة طوكيو. ويسير سايكاوا على نفس خطى الرئيس السابق للشركة كارلوس المتهم أيضا بقضايا فساد.

ونقلت وكالة «بلومبيرغ» عن مصادر مطلعة أن المجلس سيسأل سايكاوا في الاجتماع الاستثنائي بشأن ما إذا كان جرى تغيير القيود الخاصة بمواعيد بيع أسهم خاصة بالتعويضات في عام 2013 بشكل مكّنه من تحقيق المزيد من الأرباح، وسهّل عليه دفع أقساط العقار، كما سيواجه المدير التنفيذي أسئلة عما إذا كان طلب من «نيسان» شراء المنزل، ثم يقوم هو بتسديد الثمن للشركة في شكل أقساط.

وجاءت مزاعم سوء السلوك المزعوم من قبل سايكاوا، في مقابلة للمسؤول التنفيذي السابق في «نيسان» جريح كيلي نشرتها في وقت سابق الشهر الجاري مجلة «بونجي شونجو». وأُلقي القبض على شونجو في اليوم نفسه الذي اعتقل فيه رئيس «نيسان» السابق كارلوس غصن، في نوفمبر الماضي، حيث يواجه اتهامات بارتكاب مخالفات مالية وانتهاك الثقة. وكان قد جرى عزله من منصبه كرئيس لشركتي نيسان وميتسوبيشي، وتنحى عن منصبه كرئيس لرينو في يناير.