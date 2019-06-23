التخزين السحابي يحمي بيانات الشركات

المصدر: دبي - البيان

أكد استطلاع للرأي شمل كبرى الشركات أن التخزين السحابي يحمي بياناتها بشكل تام. وذكر 36% من المستطلعة آراؤهم أن بإمكان الشركات منع فقدان البيانات الموجودة عبر خدمات التخزين السحابي، فيما قال 33% إن بإمكانهم التحكم في إعدادات التعاون التي تحدد كيفية مشاركة بياناتهم. جاء ذلك وفق تقرير صادر عن شركة مكافي العالمية للأمن السيبراني، تضمّن نتائج الاستطلاع.

وتوضح النتائج أن مجموعة واسعة من المؤسسات تسرّع أعمالها باستخدام الخدمات السحابية، فيما قال راجيف غوبتا، نائب الرئيس الأول لأمن التخزين السحابي بشركة مكافي: «هذا البحث يلقي الضوء على المؤسسات التي تتولى مسؤولية تبني السحابة، مع إعطاء الأولوية لأمن بياناتهم أثناء طرحهم خدمات السحابة الجديدة، والفوز في السوق بسبب الإجراءات التي يتخذونها».

وأضاف في بيان: «غالباً ما تخبرنا المؤسسات مدى سرعة تحرك أعمالها عندما تتم معالجة الأمان في السحابة، ومن المثير بالنسبة إلينا الآن تحديد هذه التجربة ومشاركة بياناتنا وتوصياتنا مع بقية السوق، إذ يعيش 65% من بيانات المؤسسة في تطبيقات التعاون وبرامج البرمجيات كخدمة (SaaS)، و25% في البنية التحتية، و10% فقط في تكنولوجيا المعلومات الظل غير معروفة إلى قسم تكنولوجيا المعلومات».