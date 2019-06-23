المصدر: بكين - د ب أ

أعلنت مصلحة الدولة لتنظيم السوق في الصين، أن شركة «بي.إم. دبليو» الألمانية الشهيرة لصناعة السيارات ستستدعي 209 مركبات في السوق الصينية، نظراً لعيب في التجميع، طبقاً لما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» أمس.

وأضافت اللجنة في بيان لها، أنه ابتداءً من يوم الجمعة بدأت شركة بي.إم.دبليو المحدودة لتجارة السيارات في الصين، استدعاء جزء من سياراتها المستوردة من طراز «إكس 7» المنتجة خلال الفترة ما بين 21 نوفمبر 2018 وحتى 8 مارس 2019.

ونظراً لعيب في التجميع، فإن الوسائد الهوائية للسيارات المذكورة قد تتسبب بحدوث قصور أو عيب في آلية العمل، مما قد يفرض مخاطر سلامة على السائقين. ووعدت الشركة بالقيام بفحص واستبدال القطع المعيبة في حال الضرورة مجاناً.