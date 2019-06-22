«أمريكان إيرلاينز» تضع شرطاً قبل عودة «بوينغ ماكس» للخدمة

المصدر: واشنطن - د ب أ

اشترطت شركة «أمريكان إيرلاينز» على «بوينغ» السماح لطياري الشركة بالتدريب على أجهزة محاكاة الطائرة «بوينغ 737 ماكس» قبل عودتها للخدمة.

ووجه دان كاري، الطيار في «أمريكان إيرلاينز» ورئيس نقابة «ألايد بايلوتس أسوسيشن» للطيارين هذا الطلب إلى رئيس شركة «بوينغ» دينيس مولنبرج، بعد يوم من إدلائه بأقواله أمام لجنة فرعية تابعة للكونغرس الأمريكي مكلفة بالنظر في حادثتين تعرض لهما هذا الطراز من الطائرات.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن كاري قوله في رسالة بعث بها إلى مولنبرج الخميس إن مشاركتنا في كافة نواحي عودة الطائرة 737 ماكس للخدمة واستعادة الثقة في هذا الطراز هي مسألة بالغة الأهمية.

وذكرت النقابة أنها تقدمت في وقت سابق بطلب مماثل لاستخدام أجهزة محاكاة الطائرة 737 ماكس، ولكن طلبها قوبل بالرفض. يذكر أن «أمريكان إيرلاينز» هي واحدة من بين ثلاث شركات طيران أمريكية تضم طائرات طراز 737 ماكس بين أسطولها، حيث تمتلك الشركة 24 طائرة من هذا الطراز.

وقال كاري إن أكثر من 4200 طيار من الشركة سيعملون في نهاية المطاف على هذا الطراز من الطائرات بمجرد السماح بعودته للطيران.

وتعكف «بوينغ» حالياً على تطوير برنامج تحديث خاص بتشغيل الطائرة يهدف إلى منع حدوث مشكلة فنية تؤدي إلى تكرار هبوط الطائرة بشكل مفاجئ، وهو ما حدث خلال الحادثتين السابقتين اللتين تعرض لهما هذا الطراز بعد قراءة خاطئة من أحد أجهزة القياس.