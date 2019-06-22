إقالة غصن رسمياً من إدارة «ميتسوبيشي موتورز»

المصدر: طوكيو - أ ف ب

قررت الجمعية العمومية لحملة الأسهم في شركة «ميتسوبيشي موتورز» إنهاء ولاية كارلوس غصن كمدير لها في تصويت يجعل إقالة غصن من هذا المنصب، والتي كانت قائمة عملياً، رسمية.

وبعد أيام من توقيف المدير التنفيذي لأكبر شركات السيارات بالعالم في نوفمبر في طوكيو، ألغى مجلس إدارة «ميتسوبيشي موتورز» رئاسته التنفيذية للشركة، لكنه بقي مديراً لها، لأن إقالته من هذا المنصب هي من صلاحيات الجمعية العمومية التي قامت بذلك أمس.

وتمت في الوقت نفسه الموافقة على تعيين رئيس تنفيذي جديد بدلاً من أوسامو ماسوكو، هو تاكاو كاتو الذي كان سابقاً مدير لفرع المجموعة في إندونيسيا.

ولم يعد لغصن الذي أقيل أيضاً من مهامه التنفيذية لدى كلّ من شركتي رينو ونيسان أي منصب.