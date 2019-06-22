عودة «فيسبوك» للعمل بعد تعطله ساعات في بريطانيا

المصدر: لندن - وكالات

عاد «فيسبوك» للعمل مرة أخرى داخل بريطانيا، بعد ساعات من تعطله. وكان الآلاف من مستخدمي «فيسبوك» في بريطانيا قد اشتكوا من عدم تحميل الصور بشكل صحيح على الشبكة الاجتماعية.

وأكدت شركة «فيرجينيا ميديا»، التي تتعامل مع فيسبوك، المشكلة في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، وقال متحدث باسم الشركة: «ندرك أن بعض عملائنا لم يتمكنوا بشكل متقطع من الوصول إلى بعض ميزات فيسبوك وإنستجرام، كان هذا بسبب مشكلة فنية تم إصلاحها الآن، ونحن نعتذر عن أي إزعاج».

وقالت صحيفة «ديلي ميرور» البريطانية إن «فيسبوك» يواجه مشكلات، ويتأثر فقط مستخدمو فيسبوك في بريطانيا، حيث تحدث 39% من مشكلات الإبلاغ عند تحميل الصور بينما أبلغ 41% عن تعتيم كلي للتطبيق.