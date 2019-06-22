دبي من أكثر الوجهات سحراً في العالم

المصدر: دبي - وائل الخطيب

قالت صحيفة «آيرش ميرور» في تقرير حديث إن دبي اكتسبت بفضل أفقها الشاهق ونمط المعيشة الفاخر، سمعة بأنها واحدة من أكثر الوجهات الساحرة في العالم. وتُعد الأسواق التي تعج بالحركة في المدينة ملاذاً للسكان، حيث يتبارى الباعة في الاتجار بكل شيء من الذهب إلى التوابل.

وعلى الرغم من ذلك، لم يكن معظم المسافرين يجازفون بالخروج أبعد من مطارات المدينة لاستكشاف معالم إمارة دبي. فهي بالنسبة للكثيرين مكان مهم للبحث عن صفقات. وبالتزامن مع خطط دبي التي تهدف إلى استقبال 20 مليون زائر سنوياً بحلول عام 2020، تم طرح عدد من المبادرات التي تهدف إلى نمو «سياحة الترانزيت»، بما في ذلك التسهيلات الجديدة المرتبطة بتأشيرات العبور، وطرح الباقات السياحية المتكاملة. كما تقدم طيران الإمارات أيضًا خدمة سائق مجانية من وإلى المطار لعملائها من الدرجة الأولى ورجال الأعمال.

وترى الصحيفة أن برج خليفة، صاحب لقب أطول مبنى في العالم، الواقع على بعد 20 دقيقة بالسيارة من المطار في قلب وسط مدينة دبي، يشكل مكاناً رائعاً للانطلاق في مسيرة التعرف على معالم المدينة. ويهيمن البرج الذي يبلغ ارتفاعه 828 مترًا محتضناً 160 طابقًا، على أفق المدينة وهو موطن لأعلى منصة مراقبة في العالم التي تعد مكاناً مثالياً للاستمتاع بإطلالات بانورامية على دبي.

وعلى مقربة من البرج يقع مول دبي، أحد أكبر مراكز التسوق في العالم، الذي يعد بمثابة واحة للمتسوقين حيث يحتضن أكثر من 1200 متجر ومطعم تحت سقفه، زاخراً بكل شيء من شانيل إلى تشيزكيك فاكتوري.